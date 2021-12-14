أسرار النجوم: رد فعل من محمد رمضان على شيخ وصفه بـ « المخنث الأسود» تحظى بإشادة واسعة وإعجاب كبير بتصرفه

الرياض - محمد الاطلسي - علق النجم محمد رمضان على فيديو انتشر لأحد الشيوخ في مساجد العراق ينتقد التكلفة الباهظة لإحياء الفنان المصري حفلا هناك.

ظهر الشيخ في الفيديو وهو ينتقد الحفل قائلا: "حفل الأمس في بغداد لمحمد رمضان، كلف 4 مليارات ونصف مليار، 3 ملايين دولار، لمخنث داعر أسود قبيح قذر، والله الانحدار والانتكاسة ليست من المفروض أن تمر بسلام".

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وعلق رمضان كاتبا: كيف من بيت الله تعترض على لوني الذي خلقه الله ؟

‎عموماً أنا مسامح حباً واحتراماً للشعب العراقي وكل الاحترام والتقدير لكل الاديان وكل الطوائف".

وخلال الحفل قام واحد من الجمهور بإرسال ساعة كهدية منه لمحمد رمضان، فوقف وسأل من أرسل له هذه الساعة، لتنهال عليه الساعات والهدايا، وقال محمد رمضان: "كتير يا شباب، وأحنا صغيرين كنا بنتحدف بالطوب دلوقتي بنتحدف بساعات أوديمار" مضيفا " كفاية متبسطهاش أكتر من كده" الجملة الشهيرة لعبد السلام النابلسي في فيلم "شارع الحب".

وأطل محمد رمضان بأكثر من لوك خلال الحفل، وفي كل مرة كان عاريا الصدر، مرة مع بالطو طويل من الفرو، ومرة أخرى مع جاكيت جينز، ثم جاكيت لامع.

المصدر - الفن