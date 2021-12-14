أسرار النجوم: فضيحة مدوية تنهي نجومية هاندا أرتشيل بطلة مسلسل «أنت اطرق بابي» وتسريب فيديو صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - تسببت خمس عمليات تجميل، في ورطة كبرى للممثلة التركية هاندا أرتشيل البالغة من العمر 27 عاماً بعد حصولها على لقب قائمة أجمل امرأة في العالم لعام 2021.

وحازت نجمة مسلسل "أنت اطرق بابي" هاندا أرتشيل على لقب أجمل امرأة في العالم من قِبَل مجلة Glamour العالمية، لكن يعتقد كثيرون أن هاندا لم تستحق هذا اللقب عن جدارة، وذلك بسبب كثرة عمليات التجميل التي خضعت لها.

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وتعرّضت هاندا لهجوم واتّهامات بسبب خضوعها لكثير من عمليّات التجميل، إذ رأى البعض أنّ جمالها ليس طبيعيّاً، فيما استعان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من صورها القديمة ومقاطع الفيديو لإثبات أنّها أجرت كثيراً من عمليّات التجميل للوصول إلى هذه النتيجة.

وبحسب الموقع المتخصص في تحضير لوائح في مجالات مختلفة، فإن هؤلاء النساء هن أجمل نساء العالم وشغوفات ويعملن بجد من أجل التفوق في مجالاتهن مما يجعل منهن مصدر إلهام للجميع.

واشتهرت هاندا في العديد من أدوارها وخاصة بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس، وتصدرت الترند الأن بعرض مسلسلها أنت اطرق بابي، وقد حصلت على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال أذربيجان عام 2012.

انتقادات لحصول هاندا آرتشيل على لقب أجمل امرأة: لم تسلم ارتشيل من أقلام الصحافة التركيّة، حيث خرجت عناوين كثيرة نسبت النجاح الأوّل والأخير إلى طبيب التجمبل، ساخرة من حصول الممثّلة على هذا اللقب، بل كتبت إحدى الصحف: "النجاح أوّلاً وأخيراً لطبيب التجميل الذي أدّى عمله باحتراف شديد".

وذكرت العمليّات التي خضعت لها ارتشيل، وهي: حقن الشفتين بالفلير، رفع حاجبيها لتبدو عيناها على شكل حبّة اللوز، نفخ الخدّين، تنعيم الفكّ، إضافة إلى ملء منطقة الحنك وتصغير المعدة للوصول إلى هذه النحافة والرشاقة.

في حين كان خبر حصول الممثلة التركية الشابة هاندا أرتشيل على لقب أجمل امرأة في العالم من قِبَل مجلة Glamour العالمية خبراً مفرحاً لمتابعيها ومحبيها، انزعج آخرون من حيازة هاندا على وجه التحديد على هذا اللقب بسبب كثرة عمليات التجميل التي قامت بها، وفقاً لصحيفة Dunyanin التركية.

وقد أوردت الصحيفة أن هاندا قد لجأت إلى حقنة الفيلر للشفاه، رفع حاجب، ورفع الخدود، بالإضافة إلى تنعيم للفك وتحديد الذقن، أي ما مجموعه 5 عمليات تجميل كأقل تقدير.

لذلك تعرضت نجمة مسلسل "أنت اطرق بابي" للكثير من الانتقادات، واعتبر كثيرون أن لقب "أجمل امرأة في العالم" لقب فيه الكثير من المبالغة، خصوصاً مع عدد عمليات التجميل الكبير الذي قامت به هاندا.

لكن في المقابل دافع محبو هاندا عنها قائلين إنها تستحق اللقب وإنها تمتلك ملامح ناعمة منذ البداية، وكل ما هناك أنها قامت فقط بإنقاص وزنها، الأمر الذي أدى إلى تغيير ملامحها.

في حين أوردت بعض المواقع المهتمة بالصحة والجمال مثل موقع letshanghere، أن سر جمال هاندا هو باتباعها نظاماً صحياً وغذائياً صارماً وكذلك لممارستها التمارين الرياضية بانتظام.

أورد الموقع أيضاً أن هاندا تهتم باتباع روتين خاص بها للعناية بالبشرة وتحرص دائماً على إزالة الجلد الميت يومياً عبر استخدام أقنعة الوجه المختلفة.

هجوم سابق على هاندا آرتشيل بسبب عمليات التجميل: هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها صحف تركية الفنانة الشابة متهمة إياها بإجراء الكثير من عمليات التجميل.

فقد سبق أن أعلن موقع Wonderslist عن قائمته لأجمل 10 نساء في عام 2021 التي شملت نجمات من جنسيات مختلفة.

ففي العام الماضي على سبيل المثال هاجمت بعض الصحف هاندا متهمة إياها بأن وجهها عبارة عن عمليات تجميل بالكامل موردة عناوين مثل "هاندا أرتشيل 100% تجميل" في إشارة إلى أن جمالها ليس طبيعياً.

وأشارت الصحف إلى الاختلافات الكثيرة والواضحة في ملامح هاندا ما بين الماضي والحاضر، مما يؤكد خضوعها للتجميل.

يُذكر أن هاندا أرتشيل هي عارضة أزياء وممثلة تركية تبلغ من العمر 28 عاماً اشتهرت في العالم العربي من خلال مسلسل "أنت اطرق بابي" إلى جانب كرم بورسين.