نادين نسيب نجيم لـ شيرين بعد الطلاق: “أي حاجة ممكن تتعوض إلا الأولاد واهتمي بنفسك”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، أكدت فيها دعمها الكامل لها.

وقالت نادين نسيب نجيم في لقاء مع “إي تي” بالعربي إن أي شيء في الحياة يمكن تعويضة إلا الأولاد، لذا عليها أن تهتم ببناتها.

وتابعت مطالبة شيرين أن تهتم بنفسها وصوتها وعملها، مؤكدة أن الجميع يحبها ويحب أغانيها ولا أحد يتدخل في حياتها الخاصة أو في شكلها وما تفعله.

واختتمت كلامها قائلة: “خليكي قوية ونحن معك ونحبك ومرحلة وتمر”.

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على جانب آخر، نفت نادين نسيب نجيم أن يكون اعتذارها عن تقديم الجزء الثاني من مسلسل “2020” نتيجة لخلافات مع الفنان قصي خولي.

وأكدت عدم ممانعتها العمل مجددا مع قصي خولي في حال توافر النص الدرامي المناسب، وأنها لن تشترط أن تظهر بشخصية حبيبته، ولا تمانع تقديم دور شريكته بالعمل أو شقيقته.

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