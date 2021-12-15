مي عمر تستعد لبطولة مسلسل “ملكة المسرح” وتشارك في 4 أفلام

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة مي عمر عن جديدها خلال الفترة المقبلة سواء في السينما أو التليفزيون.

وقالت مي عمر خلال لقاء مع “إم بي سي تريندينج” إن لديها مسلسل جديد بعنوان “ملكة المسرح” موضحة أنها لن تكرر فكرة تقديم دور صعيدي الآن بعدما قدمته في رمضان 2021 في مسلسل “نسل الأغراب”.

وأوضحت مي عمر إنها تهتم هذه الفترة بالسينما أكثر، ولديها أكثر من عمل بينها “بنات رزق” مع شيرين رضا وأروى جودة، وتجسد فيه دور نصابة و”بضع ساعات في يوم ما” مع محمد شرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي و”صغيرين”، كذلك “تحت تهديد السلاح” مع حسن الرداد.

وتتواجد مي عمر في المملكة العربية السعودية وحضرت معرض “أنا عربية”، وأطلت ببدلة بيضاء أنيقة.

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