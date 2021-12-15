ياسمين صبري تكشف حقيقة وقف تحضيرات مسلسلها الرمضاني وتعلق على أزمة شيرين عبدالوهاب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة ياسمين صبري على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن توقف تحضيرات مسلسلها الجديد، المقرر عرضه في رمضان 2022.

وقالت ياسمين صبري في لقاء مع “إم بي سي تريندينج” “مين اللي قال الكلام ده” موضحة أن هناك التحضيرات مستمرة وسيكون لديها أيضا فيلم سينمائي الفترة المقبلة، مضيفة “بنظبط شوية حاجات”.

وكانت ياسمين صبري أعلنت أن اسم مسلسلها سيكون “دنيا” من فكرتها، وتأليف محمد عبد المعطي.

وعن رأيها فيما حدث مع شيرين عبدالوهاب وعدم تعليقها على أي شيء، قالت إنها حياتها الشخصية لماذا تتحدث عنها، مؤكدة أن شيرين فنانة كبيرة وصوت مصر وتعرف كيف يحبها الجمهور ويساندها.

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يذكر أن ياسمين صبري حضرت حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت مرتدية فستان وردي مزود بطبقة من الريش من تصميم رامي قاضي.

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