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محمود حميدة يصطحب أسرته وأحمد الفيشاوي رفقة والدته وشقيقه في العرض الخاص لفيلم “ريتسا”

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Ahmed Elgazar 0 تبليغ

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ابو ظبي - احمد الجزار - أقيم مساء اليوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم ريستا، بإحدى سينمات المعادي، وذلك بحضور صناعه، على أن يتم عرضه جماهيريًا غدًا الأربعاء.

وحضر العرض عدد من نجوم الفيلم أبرزهم الفنان محمود حميدة وأسرته، كما حضر الفنان أحمد الفيشاوي مع والدته الفنانة سمية الألفي وشقيقه عمر، حضر أيضا من أبطال الفيلم   أمير المصري، والفنانة مريم الخشت، والفنانة مي وميار الغيطي، والفنان حسني شتا، والفنانة كارولين عزمي، وغيرهم.

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كما حضر أيضا أمير شاهين ووائل عبدالعزيز وحسن أبو الروس ومحمد الغيطي وزوجته وإيناس مكي ونهلة سلامة واَخرون لتهنئة أبطال الفيلم.

وروج الفنان محمود حميدة، لفيلمه السينمائي الجديد “ريتسا” والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر “حميدة” البوستر الرسمي للفيلم وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: “قصص الحب زي البحر، ساعات هادية وساعات موجها عالي وده اللي هنعرفه في ريتسا، البوستر الرسمي للفيلم، يوم 15 ديسمبر بجميع دور العرض”.

سمية الألفي في العرض الخاص لمسلسل ريتسا
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أمير المصرى يكشف تفاصيل دوره فى ريتسا 

تحدث الفنان أمير المصري عن تجربته في فيلم ريتسا.

وقال “أمير المصري عن الفيلم: أحببت العمل في ريتسا كثيرا ومنذ عام كنت أطمح بالعمل بدور رومانسي ووجدته بهذا العمل، وأتفاجئت أننى قمت بتصوير مشاهدي في  ثمانيةأيام.

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فيلم ريتسا يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟.

يرجع اسم الفيلم ريتسا إلى واحدة من الشخصيات التي تجسدها الفنانة «عائشة بن أحمد»، حيث إنها تجسد شخصيتين مختلفتين خلال أحداث الفيلم بصفات مختلفة تماما عن بعضها البعض.

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يذكر أن «عائشة بن أحمد»، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لعبة نيوتن»، بجانب منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب ومحمد فراج ومايان السيد وعدد من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر محسن .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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