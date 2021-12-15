أسرار النجوم: سر غير متوقع وراء رفض كمال الشناوي تقبيل سهير رمزي في فيلم المذنبون.. تعرف عليه؟

الرياض - محمد الاطلسي - يعتبر فيلم المذنبون من أجرأ أفلام الفنانة سهير رمزي حيث جسدت فيه دور فنانة متعددة العلاقات تنتهي حياتها بالقتل على يد أحد الرجال وقدم ضم الفيلم مشاهد ساخنة تعتبر الأكثر جرأة.

وفي أجد تصريحاتها التلفزيزنية أبدت الفنانة سهير رمزي ندمها الشديد على فيلم المذنبون والذي يعتبر من أجرأ الأفلام السينمائية التي قدمتها السينما المصرية وكان يضم نخبة من كبار النجوم.

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وقالت سهير رمزي إن الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي الذي شارك معها كان يخجل من تقبيلها في الفيلم والسبب أنها عملت معه عندما كانت في مرحلة الطفولة.

وتتركز أحداث الفيلم حول جريمة قتل تكون ضحيتها الممثلة (سناء كامل)، والتحقيقات التي تطول كل من له صلة بالقتيلة، ابتداء من خطيبها الذي أبلغ عن وقوع الجريمة أصلًا، وكذلك كافة الشخوص الذين كانت الممثلة سناء كامل على صلة بهم، حتى تصل التحقيقات كذلك إلى علاقاتها المتفرعة بعدة شخوص بارزين ونافذين في السلطة.

الفيلم من تأليف ممدوح لليثي، وإخراج سعيد مرزوق، وشارك في البطولة الى جانب الفنانة سهير رمزي، كمال الشناوي، وحسين فهمي، وزبيدة ثروت، وعادل أدهم، وعمر الحريري.

واعتزلت سهير رمزى الفن عام 1993، وارتدت الحجاب، ثم عادت مرة أخرى للفن بالحجاب من خلال مسلسل "حبيب الروح" فى عام 2006.