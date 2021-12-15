شاهد.. حورية فرغلي تنشر صورة من كواليس تصوير مسلسل أيام

شاركت الفنانة حورية فرغلي، متابعيها صورة جديدة لها من كواليس تصوير دورها في مسلسلها الدرامي الجديد "أيام".
ونشرت حورية فرغلي الصورة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام" وعلّقت قائلة : "لا تخف ولكن احذر #ايام"
ويُعرض حاليا مسلسل "أيام" على إحدى المنصات الإلكترونية، وتجسد حورية فرغلي، ضمن أحداث العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية، وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو الفنان رياض الخولي.
مسلسل "أيام"، بطولة النجوم: حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، وتدور أحداثه في 45 حلقة، من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.
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