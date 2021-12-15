اليوم.. انطلاق عروض وفعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثاني بالدورة الـ (28)لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من العاشرة والنصف صباحا بمحور فكري بعنوان “ تأثير جهة الإنتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب في المسرح”.

وتنقسم لجلستين الأولى يرأسها الدكتور محمد المديوني من تونس، ويشارك فيها الدكتور خزعل الماجدي من العراق، ويناقش بحثا بعنوان "الصراع والتوافق بين الثقافي والإقتصادي في الإنتاج المسرحي".

تفاصيل ورش مهرجان المسرح التجريبي

كما يتحدث في الجلسة الأولى الدكتورة نجوى قندجي من الأردن، وتناقش "ملامح التجارب المسرحية السورية في لبنان (2011- 2018) والتحولات التي طرأت عليها نتيجة مواجهتها مقدرات إنتاجية طارئة.

وتتحدث أيضا الدكتورة ليلى بن عائشة من الجزائر، وتناقش "جدلية التجريب في المسرح الجزائري المعاصر بين معوقات الإنتاج ومحفزاته".

أما الجلسة الثانية فتنطلق في الثانية عشر مساء، ويرأسها الدكتورة نبيلة حسن من مصر، ويتحدث خلال الجلسة الدكتور رياض موسى سكران من العراق عن “غواية التجريب في عروض مسرح المؤسسات الجامعية”.

كما يتحدث الدكتور محمد زعيمة من مصر، ويناقش "نمط الإنتاج والإبداع والتجريب المسرحي- المخرج عبدالستار الخضري بابيون نموذجًا" ، وتتحدث الدكتورة ميسون علي من سوريا عن "الصيغ الإنتاجية والتجريب بين المؤسسة الرسمية والجهات الخاصة- رؤى الجيل الجديد".

بينما تنطلق الورش يوم الأربعاء في تمام الحادية عشر صباحا، حيث تقام ورشة بعنوان "إبداع الممثل والتغييرات المشهدية" للمدرب الإيطالي دانييلو كريمونتي وذلك بمدرسة الرقص بمركز الإبداع الفني .

وفي مركز الجيزة الثقافي تقام ورشة "التفصيل التشريحي للشخصيات" للفنانة التونسية سيرين قنون، بينما تقام ورشة "الذاكرة والحكي المسرحي" للفنان البولندي دانييل أربازوكس بقاعة التدريبات بالمسرح القومي.

وعلى مسرح الفلكي بالتحرير تقام ورشة "فنون المهرج" للفنانة السويسرية جاردي هاتر ، وتقام على مسرح الليسية بالإسكندرية ورشة "مسرح الميكروتياترو" للمدربة الأسبانية فيرونيكا لاريوس ، كما تقام ورشة بعنوان "حرفية الممثل- المشي والسقوط" بقصر ثقافة بني سويف للمدرب اليوناني إيفدوكيموس تسولاكيديس .

ضمن عروض نوادي المسرح التجريبي بالمحافظات يقام العرض المسرحي "نقيق" للمخرج مهند المهدي على مسرح محافظة المنيا في تمام السادسة مساء ، وعلى مسرح قصر ثقافة بني سويف يقام العرض المسرحي في تمام الخامسة مساء بعنوان "لازلنا هنا" من إخراج رامي محمد قرني .

كما يقام العرض المسرحي "تسمحيلي بالرقصة دي" للمخرج عمرو الزغبي على مسرح قصر ثقافة دمياط الجديدة في تمام السادسة مساء، وعلى مسرح قصر ثقافة بورسعيد يقام العرض المسرحي "القناع" للمخرج محمد عشري، وذلك في تمام السادسة مساء.

وعلى مسرح قصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية يقام العرض المسرحي "صح النوم" للمخرج إبراهيم الجميل، وذلك في تمام السادسة مساء، وعلى مسرح سيد درويش بالجيزة تعرض مسرحية "كونتر" للمخرج نور الدين عفيفي، في تمام السادسة مساء ، بينما يعرض "نص دايرة" على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية للمخرج أحمد صبري، وذلك في تمام السادسة مساء، كما يعرض "على مقعد الغياب" للمخرج حسين عبدالكريم على مسرح قصر ثقافة وادي النطرون في تمام السادسة مساء.

أما عروض المسابقة الرسمية للمهرجان فتعرض في تمام الخامسة مساء، حيث يقام العرض التونسي "منطق الطير" للمخرج نوفل عزارا على المسرح القومي ،

ويقام العرض البحريني "هدوء تام" في تمام الخامسة مساء بقاعة صلاح عبدالصبور على مسرح الطليعة، للمخرج عبدالله البكري.

وعلى مسرح العرائس يقام العرض السعودي "الخنزير" في تمام الثامنة والنصف مساء للمخرج سيد ماجد السهاتي، وفي الثامنة مساء يقام العرض الألماني "إتفاقات مع الإله" للمخرجة جوليا ماريا كوش، على مسرح البالون.

وفي التاسعة مساء يقام العرض الكويتي "أي ميديا" للمخرج سليمان البسام على مسرح الهناجر، بينما يقام العرض الأكراني "كاليجولا" على مسرح السلام في تمام العاشرة والنصف مساء وهو من إخراج oleksandr kovshun .