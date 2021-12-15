أسرار النجوم: الكشف عن هوية الفنان الشهير الذي أحبته قطة السنما « زبيدة ثروت » من كل قلبها وأوصت بدفنها إلى جواره ؟

الرياض - محمد الاطلسي - اطلق عليها لقب جميلة السينما العربية، وصاحبة آجمل عينين إنها زبيدة ثروت , التى رحلت عن عالمنا فى 13ديسمبر عام 2016، عن عمر يناهز 76عاما، بعد اصابتها بمرض السرطان.

زبيدة ثروت قطة السينما العربية، ابتعدت عن الفن منذ الثمانينات، وتفرغت لحياتها العائلية وتربية الابناء، وانتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للإقامة هناك لعدة سنوات حتى عادت وتوفيت فى مصر.

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اخر ظهور للفنانة الراحلة زبيدة ثروت كان فى برنامج وضوح فى عام 2014، مع الاعلامى عمرو الليثى، وخلال اللقاء كشفت زبيدة عن الكثير من الاسرار الخاصة فى حياتها.

كشفت زبيدة ثروت، عن اسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه والذى طلب الزواج منها بعد ان تعلق بجمالها منذ ان رأها فى افتتاح مهرجان فنى فى الكويت.

وبيليه احبها بجنون لكنه لم يتمكن من الزواج من زبيدة لانه لا يعرف اى من اللغة الإنجليزية او العربية، ولذلك السبب كان صعب ان يفهما بعضهما وان يتم الزواج بينهما.

كما ازاحت زبيدة الستار عن علاقتها بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وانها احبيته اثناء تصوير فيلم دليله وكان اول ظهور لها، إلا أن قصة الحب تأججت أثناء تصوير فيلم “يوم من عمرى”، لكنها لم تصارحه بمشاعرها.

وبعد زواجها بعدة سنوات علمت ان عبد الحليم تقدم الى خطبتها لكن والدها رفض ذلك الزواج لانه مغنى، واوصت بعد وفاتها ان تدفن بجوار عبد الحليم، لشدة حبها للعندليب الراحل.