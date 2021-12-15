نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي:"فيسبوك ".
وظهرت رانيا فريد شوقي، في الصور بالحجاب وعلقت قائلة: "الست فاطمة من مسلسل حلم يعرض قريبا إن شاء الله صباحكم بالخير ❤" .
وأكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، في تصريح خاص لصدى البلد، أنها مشغولة هذه الأيام بتصوير مشاهدها في مسلسلين مختلفين .
وأضافت :" بدأت تصوير مسلسل أبو العروسة منذ أيام ، وحاليا أصور مسلسل " الحلم" والذي يضم مجموعة من النجوم ".
وتابعت :" الشخصيات في المسلسلين مختلفتين عني تماما ، وسعيدة للمشاركة في أبو العروسة 3 بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين السابقين ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رانيا فريد شوقي تبهر متابعيها من كواليس مسلسل حلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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