رانيا فريد شوقي تبهر متابعيها من كواليس مسلسل حلم

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي:"فيسبوك ".

وظهرت رانيا فريد شوقي، في الصور بالحجاب وعلقت قائلة: "الست فاطمة من مسلسل حلم يعرض قريبا إن شاء الله صباحكم بالخير ❤" .

وأكدت الفنانة رانيا فريد شوقي، في تصريح خاص لصدى البلد، أنها مشغولة هذه الأيام بتصوير مشاهدها في مسلسلين مختلفين .

وأضافت :" بدأت تصوير مسلسل أبو العروسة منذ أيام ، وحاليا أصور مسلسل " الحلم" والذي يضم مجموعة من النجوم ".

وتابعت :" الشخصيات في المسلسلين مختلفتين عني تماما ، وسعيدة للمشاركة في أبو العروسة 3 بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين السابقين ".