إرجاء موعد عرض الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious

تقرر تأجيل موعد عرض الجزء العاشر من سلسلة الأكشن الشهيرة Fast & Furious لشهر مايو 2023، على خلاف الموعد المعلن في وقت سابق بحسب موقع فاريتي.

كان مقررا طرح الجزء العاشر من Fast & Furious في 7 أبريل 2023، لكن تأجيل موعده شهرا ليلحق بالموسم الصيفي.

يعد الجزء العاشر من سلسلة Fast & Furious هو المتمم لهذا العمل الذي حقق نجاحا على مدار سنوات، ولم تعلن عن قصته أي تفاصيل حتى الآن.

كان من المقرر طرح الجزء العاشر من سلسلة السرعة والغضب في أعياد الربيع وهو نفس موعد طرح الجزء السابع الذي حقق إيرادات وصلت إلى 1.5 مليار دولار عالميا بحسب موقع ديديلاين الأمريكي.

ولم تعلن الشركة المنتجة بعد عن تفاصيل الجزء العاشر من Fast And Furious وقصته أو مكان تصويره لكن البطل فان ديزل سيعلن الموعد والمعلومات الكاملة عنه في وقت لاحق على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

سيواجه الفيلم بعض المشكلات بسبب متحور دلتا الذي يشغل بال العالم حاليا ويهدد صناعة السينما في ظل محاولة الجميع العودة إلى العمل وتصوير وطرح الأعمال المؤجلة منذ عامين بسبب جائحة كورونا.

يعد الجزء التاسع من سلسلة Fast And Furious الذي طرح مؤخرا هو الفيلم الأعلى ربحا خلال فترة الوباء، وبلغت إيرادات حوالي 682 مليون دولار.

عودة دواين جونسون

وقال الممثل ولاعب المصارعة الشهير دواين جونسون إنه لن يظهر في الأجزاء المقبلة من سلسلة أفلام Fast And Furious التي طرح منها الجزء التاسع مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا بحسب إندبندنت.

ولعب دواين جونسون منذ عام 2011 دور رجل الأمن الشهير لوك هوبس، التي يتعاون مع فريق دومينيك توريتو في عمليتهم الانتحارية، وكان أحد الشخصيات الرئيسية في الجزء السابع والثامن.

وترددت شائعات حول توتر العلاقة بين دواين جونسون وبطل سلسلة Fast And Furious فان ديزل من قبل ما كان سبب عدم ظهوره في الجزء التاسع، حينما نسب الأخير الفضل لنفسه في أداء الروك في الأفلام.

وردا على ذلك، قال دواين جونسون في تصريحات له إنه ضحك بشدة بعد سمعه هذا التعليق، وقال إنه يتمنى التوفيق لفريق العمل، وحظا سعيدا لهم في الجزء العاشر والحادي عشر وبقية أفلام سلسلة Fast And Furious المقررة مستقبلا.

فيلم Fast And Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.