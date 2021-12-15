أسرار النجوم: أجمل فنانات الزمن الجميل تبرأت من مسلسل «ليالي الحلمية» وحياتها دمرت بسبب شائعة خبيثة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - دخلت الفنانة صفية العمري مجال الفن على يد المنتج رمسيس نجيب، وقدمت للجمهور العديد من الأعمال المتميزة والمحفورة في أذهانهم من أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" الذي أنتج منه 6 أجزاء، ويعتبر هذا العمل من أبرز الأعمال التي قدمت في تاريخ الدراما المصرية.

ولدت الفنانة صفية العمري عام 1955 وبدأت حياتها كـ "مترجمة" في المؤتمرات الدولية وتزوجت من الفنان جلال عيسى ورزقا بولدين، وقالت خلال لقاء تلفزيوني لها: "سر رسمة عيني هو أثناء اشتراكي في مسلسل بمشاركة فنانة رائعة ورفضت أن الماكير يساعدني قبل التصوير من بعدها قررت أن مفيش مكياج يلمسني لذلك رسمت عيني بنفسي ومن ذلك الوقت أخذت هذه الرسمة في جميع أعمالي لتصبح أمرا يميزني عن باقي الفنانات".

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اعترفت صفية العمري، بندمها على المشاركة في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، قائلة: "ضيعت كل تاريخ ليالى الحلمية بمشاركتي فى الجزء السادس وأنا كنت فعلا رافضة، ومحبتش أبدا أشارك في جزء جديد وبعد مشاركتي في العمل قلت ده مش ليالي الحلمية".

وكشفت الفنانة صفية العمري معلومات عن أنها لم تقرأ سيناريو ليالي الحلمية الجديد وتورطت في تجسيد المسلسل، مضيفة: "أتورطت ومش عايزة أخوض في حاجات كتير تعبتني نفسيا وتعبت وجالي احتباس فى الصوت".

وأوضحت الفنانة صفية العمري، سبب امتناعها عن الزواج بعد انفصالها عن زوجها الأول الفنان الراحل جلال عيسى، حيث قالت العمري إنها لم تحب أن تكرر تجربة الزواج مرة أخرى.

وأشارت إلى أنها لم تكره الرجال ولكنها أرادت أن تتفرغ لتربية أبنائها، "معلقة: "محبتش أدخل عليهم راجل غريب".

كما أكدت على أن علاقتها بـ "عيسى" كانت طيبة للغاية بعد انفصالهما، وأنهما كانا أصدقاء، وهو حاول مرارًا وتكرارًا أن يتزوجها مرة أخرى، إلا أنها كانت تقابل رغبته بالرفض، معلقة: "مبسوطة أنه إتجوز إنسانة فاضلة، وعلى تواصل معها وعلاقتي معاها ومع ابنها محمود كويسة جدا".