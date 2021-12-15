أسرار النجوم: تصريحات مؤلمة تدلي بها شريهان بشأن عبدالحليم حافظ في أيامه الأخيرة

الرياض - محمد الاطلسي -

إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة المصرية ​شريهان​ تتحدث فيه عن الفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​، بلقاء تلفزيوني.

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ووصفت شريهان حافظ بـ "التلقائي" وأنه يتمتع بذكاء حاد قائلة: "عبد الحليم حافظ كان واعي ومثقف وحذر وطيب، وكان بالنسبة ليا أبويا، وكان شايف ومن أنا طفلة خسارة إني مامثلش، وقال لأخويا عمر خورشيد كتير عشان أمثل".

وأضافت: "رشحني لرمسيس نجيب عشان أمثل، بس كان دايما حزين وناقصه حاجة، يمكن زوجة أو حبيبة، يمكن مرضه، رغم أنه كان بيظهر أقوى من المرض ويسخر منه".

كما أشارت إلى ما يأكله خلال فترة مرضه موضحة: "كانت سفرة مليانة أكل قدامه وهو بياكل جبنة، ماكنش في علاج لحالته ساعتها، لما كبرت ونضجت حسيت بحالة الحزن اللي كان عايش فيها".