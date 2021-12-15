غدا.. ظافر العابدين ضيف برنامج معكم منى الشاذلي

يحل الفنان ظافر العابدين ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على فضائية CBC غدا الخميس، للحديث عن أعماله ومشواره الفني.

تم تسجيل الحلقة أثناء زيارة ظافر العابدين لمصر، وعرض فيلمه الجديد "غدوة" الذي شارك فيه كمخرجا ومؤلفا لأول مرة، ويتحدث عن كواليس وصعوبات تصويره.

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