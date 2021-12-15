نفاد تذاكر حفل أحلام ضمن فعاليات موسم الرياض

بعد أقل من 48 ساعة على طرحها الإلكتروني، نفدت تتذاكر حفل النجمة الإماراتية أحلام، المقرر إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، يوم 23 ديسمبر الجاري.

يقام حفل أحلام على مسرح أبو بكر سالم، وكتبت المغنية الشهرية عبر حسابها على تويتر، قائلة:” محبتكم واصلتني فشكراً من القلب الحمد لله صحيت على الاخبار الطيبة وما كان عندي أدنى شك في محبتكم شكرا معالى تركى آل الشيخ على كل مجهود تبذله من أجل الفرحة للجميع اخطبوط الترفيه لا يقبل بالقليل وقتك ومجهودك وصحتك تبذلها من اجل بلدك وشعب سلمان العظيم وولي عهده الفكر المنير”.

ونشرت الفنانة أحلام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي ترتدي فستاناً أزرق، معتمدة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي، مكملة أناقتها باستخدام اكسسوارات ووردة زرقاء علي شعرها.

وعلقت بجزء من كلمات أغنية معتزة قائلة: "سى الله يرحمه حبٍ حيا فيني بدون شعورٍ، عماني عن خطا رايٍ … تساوى خيره و شره،ِ جزت أشوفك بعيني وقلبي ما يطيع الشور، لأول مره في دنياي تخون عيوني النظره، رفيق العمر وجروحي زرعتك في طريقي زهور، حسبتك مني وفيني زرعت بقلبي الحسرة".

وأكملت: "أجيك أسابق ظلالي بصدقي ماعرفت الزور، أجي واشكي لك الدنيا وانا قلبي على الفطره، خِدعت الهقوه وظنوني ظبطته ابصراحه الدور، انا وشلون ما شفتك ؟! عمتني ضحكتن صفره، ألومك ليه وإنت انسان تراك بذمتي معذور".

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