حنان ترك توجه رسالة دعم لـ شيرين عبدالوهاب بعد أزمة طلاقها وظهورها “حليقة الشعر”

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة المعتزلة حنان ترك على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك بعد أزمة طلاقها من حسام حبيب ومرورها بحالة نفسية سيئة، بعدما ظهرت حليقة الرأس وأزالت شعرها بالكامل في حفلها الأخير بالإمارات.

ووجهت حنان ترك رسالة ل شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي والتغريدات تويتر، قائلة: حبيبتي أنتي جميلة وقوية في كل حالاتك، وحرة في التعبير عن نفسك بالطريقة اللي ترضيكي.

وأضافت حنان ترك: أنا عارفة أنك قوية وهتعدي أي محنة بإيمانك وروحك الحلوة، وتفضلي تسعدي أسرتك وحبايبك.

وعلى جانب آخر، كان أخر أعمال حنان ترك مسلسل الأخت تريز عام 2012 من إخراج حسام الجوهري وتأليف بلال فضل، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عزمي، محمود الجندي، أحمد ماهر، عفاف حمدي وسلوى عثمان.

وأعلنت حنان ترك اعتزالها الفن نهائيًا بعد مسلسل أخر تريز وذلك من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه أنا والعسل عبر قناة الحياة.

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