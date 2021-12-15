عودة حجازي.. تعرف على تشكيل مصر أمام تونس والبث المباشر للمباراة

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذي سيخوض به مباراة نصف نهائي كأس العرب أمام منتخب تونس فى لقاء قوي بين المنتخبين اليوم.
وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب تونس، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العرب، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاء التشكيل كما يلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أكرم توفيق.
خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: حسين فيصل، مروان حمدي، أحمد سيد زيزو.
ويعود أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، للمشاركة أمام تونس بعد الشفاء من الإصابة التي عانى منها أمام الجزائر في ختام دور المجموعات لكأس العرب، كما يشارك أيضًا كل من محمد الشناوي وحمدي فتحي اللذان شعرا بالإصابة بالخلفية أمام منتخب الأردن، ولكن شاركا في مران الأمس بالكامل.
كما قرر كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، الدفع باللاعب مروان حمدي وجلوس محمد شريف على دكة البدلاء أمام منتخب تونس.
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