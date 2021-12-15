بينهم غادة عادل.. شركة العدل تكشف عن فريق عمل مسلسل يسرا الجديد

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت العدل جروب عن تعاقدها مع المخرج عمرو عرفة والمؤلفة هالة خليل على مسلسل «أحلام سعيدة» للنجمة يسرا. والمسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022 بطولة نسائية تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية مشوقة. يشارك يسرا البطولة غادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، والمسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لعمرو عرفة.

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