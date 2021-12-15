ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لمتابعيها والمقربين

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها يوم 13 من ديسمبر الجاري وعبرت عن سعادتها بمعايدات جمهورها وشاركته صورة لها مع “تورتة” عيد ميلادها.

وقالت “ماجدة” منذ قليل عبر حسابها على تطبيق “إنستجرام”: “غمرَتني معايداتُكم الحلوة بعيد ميلادي، فَشعرتُ بِفيض نِعَم ربّي، من قلبٍ يملؤه كل الحب لكم، كل الشكر والامتنان للأصدقاء والفنانين والإعلاميين والأحِبّة على رسائلكم الرائعة، على أمل أن يُضيء نورُ الأيامِ المقبلة حياتَكم بالخير والبركة والسلام، تفضّلوا بقبول محبتي وفائق احترامي، ماجدة”.

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يشار إلى أن ماجدة الرومي ألغت حفلَي الميلاد المقرَّرين مساء اليوم الأربعاء والغد الخميس في الأشرفية بسبب الحالة الصحية المتفاقمة نتيجة تفشي فيروس كورونا.

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