فن ومشاهير

أسرار النجوم: نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد يذرف الدموع بغزارة والسبب شقيقته جنى.. لن تصدق ما فعلت به!

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الرياض - محمد الاطلسي - نشر نجم قناة "​طيور الجنة​" ​المعتصم بالله مقداد​ الملقّب بـ "​عصومي​" صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثارت الجدل بين المتابعين. فظهر "عصومي" وهو يبكي على صديقه الذي إرتبط رسميا، مستخدماً فلتر، إذ وضع مقداد صورة صديقه مع عروسته وعلّق قائلاً: "حتى إنت عملتها يا صاحبي".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة متفاعلين معها عبر تعليقاتهم. وكان ظهر "عصومي" بإحدى الصور كان نشرها سابقاً كمخلوق فضائي، ما أثار صدمة المتابعين. ليتبين لاحقا أن شقيقته جنى مقداد قد أخذت هاتفه والتقطت له هذه الصور بفلترات عدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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