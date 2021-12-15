صابر الرباعي يرقص ويغني احتفالا بفوز المنتخب التونسي على المنتخب المصري في كأس العرب (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل الفنان التونسي صابر الرباعي على طريقة بعد فوز المنتخب التونسي على المنتخب المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما قبل قليل، في بطولة كأس العرب.

ونشر الرباعي فيديو عبر حسابه على “إنستجرام” وهو يغني ويرقص احتفالا بفوز منتخب بلاده، وعلق الرباعي على الفيديو” هاردلك المنتخب المصريين بحبكم برشا لكن المنتخب التونسي .. يعني يعني المهم احنا ولا انتم واحد”.

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ونجح المنتخب التونسي في حسم مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بعد تغلبة على المنتخب المصري في المباراة قبل النهائية من البطولة، بهدف أحرزه عمرو السولية بالخطأ في مرماه في الوقت القاتل من المباراة.

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