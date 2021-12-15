أسرار النجوم: سر صادم وراء قيام والدة سهير رمزي بتزويجها «مبكراً» وهي لا تزال قاصر.. لن تصدق السبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت الفنانة سهير رمزي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقتها في برنامج "السيرة"، قبل أسابيع ، والتي تحدثت فيها عن تفاصيل حياتها الشخصية وزيجاتها.

وصرحت سهير رمزي أنها تزوجت من الموسيقار حلمي بكر بعمر الـ 16 عاماً، وحرصت والدتها على تزويجها بهذا العمر لكي تبقى إلى جانبها وتحول دون رغبتها في مجال التمثيل، واشترطت على زوجها أن يعيشا معها في المنزل. وقد واجهت سهير رمزي صعوبة في تذكر عدد أزواجها، والتسلسل الزمني لزواجها منهم، لكنّها أكدت أخيراً أنّ عددهم 8، وحرصت في العلاقة مع معظمهم على أن تكون عصمة الطلاق بيدها، ولم تكن الزوجة الثانية لأي منهم.

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واعتبرت استمرار زواجها لفترة طويلة من زوجها الأخير علاء الشربيني "حاجة غريبة..." مؤكدة أنّ عصمة الطلاق بيده، وكذلك كان الأمر مع زوجها الأول، خلافاً لمعظم أزواجها السابقين.

ولم تؤكد سهير رمزي إمكانية استمرار هذا الزواج لآخر العمر، قائلة: "الله أعلم"، الأمر الذي فاجأ مقدمة البرنامج الإعلامية وفاء الكيلاني، فاستدركت الفنانة المصرية الموقف، وعلقت: "أنا أتمنى نبقى لآخر العمر، بس دي حاجة بتاعة ربنا...".