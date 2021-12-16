أسرار النجوم: لاتتجاهلها أبدا : علامة في 4 مناطق من جسمك تنذرك بـ ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم إلى مستويات عالية .. اكتشفها الان؟

الرياض - محمد الاطلسي - ان معرفة العلامات التي تشير إلى أن مستوياتك مرتفعة للغاية يمكن أن ينقذ الحياة وإذا كنت تشعر بالألم في أي من هذه المناطق الأربعة في الجسم فلا ينبغي تجاهلها . الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون ينتجها الكبد .

إنه حيوي لتكوين أغشية الخلايا وفيتامين د وبعض الهرمونات . لذلك ، فإن الكوليسترول ضروري للجسم ، لكن تناول الكثير من المادة يعرض الشخص لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

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قد يكون الشعور بألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر علامات على أن مستوياتك مرتفعة بشكل خطير .

قال هيلث لاين : " تشمل الأعراض الأكثر شيوعا لارتفاع الكوليسترول ما يلي : الذبحة الصدرية وآلام الصدر غثيان التعب الشديد ضيق في التنفس خدر أو برودة في أطرافك ألم في الرقبة أو الفك أو الجزء العلوي من البطن أو الظهر " ما الفرق بين الكوليسترول " الجيد " و " الضار " تساعد الجسيمات المعر بالبروتينات الدهنية على نقل الكوليسترول عبر مجرى الدم .

هناك نوعان رئيسيان من البروتينات الدهنية . يمكن للبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة ( LDL ) والمعروفة أيضا باسم " الكوليسترول الضار " ، أن تتراكم ( في الشرايين وتؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية .

يساعد البروتين الدهني عالي الكثافة ( HDL ) ، الذي يطلق عليه أحيانًا " الكوليسترول الجيد " ، على إعادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى الكبد للتخلص منه .

إن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الدهون يزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الدم .

خفض الكوليسترول السلمون غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وهي نوع صحي من الدهون ومن المعروف أنها تساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول . تناول المزيد من سمك السلمون في نظامك الغذائي يحسن الكوليسترول الحميد " الجيد " .

يساعد كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة على إزالة الكوليسترول من جدران الشرايين مما يمنع تشكل الأماكن الخطرة .

نصيحة خبراء التغذية وخبراء الصحة بتناول حصتين على الأقل من سمك السلمون أسبوعيا . توصي جمعية القلب الأمريكية بفحص مستويات الكوليسترول لديك كل أربع إلى ست سنوات إذا كنت بالغا يتمتع بصحة جيدة فوق سن العشرين .

إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فمن المستحسن أن يتم فحصه كثيرا . قد يحتاج الشخص أيضا إلى المزيد من فحوصات الكوليسترول المتكررة إذا كان لديه تاريخ عائلي من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية .

نظرا لأن ارتفاع الكوليسترول في الدم لا يسبب أي أعراض رئيسية في المراحل المبكرة : فمن الضروري أن يتخذ المرء خيارات نمط حياة جيدة من خلال اتباع نظام غذائي صحي ، والحفاظ على ممارسة روتينية ومراقبة مستويات الكوليسترول بانتظام .

وقالت مؤسسة القلب البريطانية : " يتم قياس مستويات الكوليسترول في الدم باستخدام فحص دم بسيط . " سيأخذ طبيبك الممارس العام أو الممرضة الممارسة عينة دم ، عادة عن طريق وخز إصبعك أو قد يطلب منك إجراء فحص دم في المستشفى المحلي .

ثم يتم فحص الدم لمعرفة مستويات الكوليسترول الجيد ) HDL ( والكوليسترول الضار ( غير HDL ) والدهون الثلاثية ، بالإضافة إلى الحصول على نتيجة الكوليسترول الكلية .

" بشكل عام ، من أجل صحة القلب ، الهدف هو الحصول على مستوى منخفض من غير HDL ومستوى HDL أعلى .