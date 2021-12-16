ماجد الكدواني وأبطال “برا المنهج” يحتفلون بالعرض الخاص (صور)

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ابو ظبي - احمد الجزار - احتفل قبل قليل، فريق عمل فيلم “برا المنهج” بالعرض الخاص داخل أحد سينمات التجمع الخامس، وذلك بحضور بطل الفيلم ماجد الكدوانى، والمخرج عمرو سلامة، كما حضر من الضيوف الفنان أكرم حسنى.
فيلم “برا المنهج”عرض عالمياً للمرة الأولى فى ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الافتتاحية، وهو بطولة ماجد الكدواني، روبي، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر وضيف الشرف أحمد أمين وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.
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