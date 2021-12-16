“زعيمة عصابة”.. ياسمين صبري تخوض أولى بطولاتها السينمائية بـ “شغل عصابات”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة ياسمين صبري تفاصيل فيلم جديد تقدم من خلاله أول بطولة مطلقة لها في السينما.

وفي مقابلة مع برنامج “إي تي بالعربي”، على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أوضحت ياسمين صبري أنها حاليا في مرحلة التحضيرات الخاصة بموسم مسلسلات رمضان 2022.

وقالت ياسمين صبري: “بالنسبة لرمضان بنحضر، وعندي كمان فيلم كوميدي هيكون أول بطولة مطلقة ليا في السينما.”

وردا على سؤال “مين بيشاركك البطولة؟” أجابت: “كل الناس اللذيذة اللي بتضحكنا. أسامي كتير قوي بس مش عايزة أقول أي حاجة لإن لازم الشركة تصرح قبلي”.

وأضافت: “الفيلم اسمه شغل عصابات، الاسم بيضحكني وهو مش أكشن، وهكون رئيسة عصابة”.

يذكر أن ياسمين صبري ردت على الأخبار التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن توقف مسلسلها لرمضان 2022، موضحة أن التحضيرات مستمرة.

وكانت ياسمين صبري أعلنت أن اسم مسلسلها سيكون “دنيا” ومن إخراج أحمد صالح.

وحضرت ياسمين صبري حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت مرتدية فستانا ورديا مزودا بطبقة من الريش من تصميم رامي قاضي.

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