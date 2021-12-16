أسرار النجوم: وأخيراً أنكشف السر: تعرف على المهر الذي دفعه أبو هشيمة للزواج من ياسمين صبري .. رقم فلكي يفوق التوقعات؟

الرياض - محمد الاطلسي - ما تزال النجمة المصرية ياسمين صبري تحظى باهتمام اعلامي منقطع النظير حيث دأبت الكثير من المواقع الاخبارية على تغطية اخبارها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وربما صورها وما ترديه من ملابس وشنط ومجوهرات .

وكان خبر ارتباط رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بالفنانة الشابة ياسمين صبري، من أشهر الزيجات التي أعلنت منتصف أبريل من العام الماضي، حيث دارت مؤخرا الكثير والكثير من الأخبار حول زواجهم.

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وبالبحث عن قيمة المهر الذي وضعه أبو هشيمة للفنانة ياسمين صبري مقابل الزواج منه، ذكرت وسائل إعلام بأنه فائق كل التوقعات.

وذكرت هذه الوسائل بأن أحمد ابو هشيمة كشف عن وضعه مهرا لياسمين صبري مبلغ وقدره 20 مليون جنية مصري، أي ما يعادل بالدولار تقريبا مليون وثمانون ألف دولار أمريكي.

يذكر أن ياسمين صبري وأبو هشيمة عقدا قرانهما في حفل عائلي محدود، بسبب تفشي فيروس كورونا وحظر التجمعات، وتسبب غياب والدها عن الحفل في أزمة كبرى وتبين لاحقا أنه في العزل الصحي بسبب مشاركته في علاج حالات مصابة بفيروس كورونا.

ومؤخرا تسبب حساب موثق للنجمة ياسمين صبري على موقع الفيس بوك في رواج شائعة حملها، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تعلن عن حملها الأول وتطلب التهاني من جمهورها، وتبين لاحقا أن الصورة مفبركة ومصدرها الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء، علما أن ياسمين لا تملك أية حسابات على الفيس بوك.

الصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكدت حمل ياسمين صبري في طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وكتبت على الصورة: أنا حامل مافيش مبروك.

وبادر عدد كبير من جمهور ياسمين صبري لملاحقة الانتشار السريع للصورة بتوضيح أن الفنانة المصرية لا تملك إلا حسابا على موقع تويتر وآخر على إنستغرام، ولا تشارك بأي حساب على موقعي الفيس بوك أو التيك توك، ولم تعلن ياسمين صبري عن موقفها تجاه الحساب الذي يحمل اسمها على الفيس خاصة وأنه صار المصدر الأول للشائعات التي تخص حياتها الشخصية.

المصدر | مواقع اخبارية مصرية