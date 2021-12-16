ويجز و ليجى سى يحييان حفل رأس السنة بـالرحاب

يحيى مغنى الراب “ويجز” حفلا غنائيا يوم ٣١ من الشهر الجارى فى فاميلى بارك بالرحاب، وتأتى سعر التذاكر ما بين ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه،ويشارك ويجز الحفل الرابر “ليجى سى”.

وكشف المطرب ويجز أن الموسيقى التي يقدمها ربما تكون جديدة حاليا، ومن يقدمها أيضا يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولكن سيأتي يوم وتصبح منتشرة ويحترفها عدد كبير من المطربين.

وقال ويجز، خلال ندوته ضمن فعاليات ملتقى صناعة الإبداع: “أتوقع أن انتهى خلال 4 سنوات ويأتي بعدي عدد من المطربين”.

وتحدث مغنى الراب ويجز عن تجربة التمثيلية في مسلسل “بيميو” مع المخرج عمرو سلامة.

وقال ويجز: “عمرو سلامة حمسني للتجربة وقال لي إنني سأقدم أمرا جيدا، لكن لم أكن واثقا من نفسي وبعد ذلك وجدت الأمور لطيفة في الكواليس وعشت مع الأبطال وفريق العمل لحظات جيدة”.

وأضاف: “هناك أوقات طلبت مني مشاعر مختلفة، فمرة أكون شجاعا وأخرى أكون خائفا وغيرها، وبالنسبة لي التمثيل مختلف عن المزيكا فأنا في الأخير أضع مشاعر صادقة”.

وكشفت منصة شاهد vip عن موعد عرض مسلسل “بيمبو”، الذى يقوم بإخراجه عمرو سلامة، حيث من المقرر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 21 ديسمبر المقبل.