توفيق عبدالحميد يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عامًا مع ريهام حجاج في “يوتيرن”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان توفيق عبد الحميد موعد بدء تصوير مسلسله الجديد، الذي يعود به للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 سنة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة MBC مصر، قال توفيق عبد الحميد: “المسلسل اسمه يوتيرن، والمفارقة إن اسم المسلسل فيه ارتباط بحالتي”.

وأضاف: “أنا الحمد لله في سبيلي للتعافي بشكل أحسن وربنا ييسر الحال. كده بالظبط بما إن المسلسل يبدأ تصويره في بداية يناير يبقى بقالي 12 سنة، أنا توقفت 2010 والرجوع 2022”.

وردا على سؤال عن سبب توقفه لهذه المدة أجاب: “متقدرش تقول في سبب بعينه، لكن تقدر تقول ده قضاء الله وقدره، شاء ربنا إن أنا أتوقف، وشاء ربنا إن أنا أرجع تاني بإذن الله، وأتمنى إنه يبقى عودا أحمدا كما يقال”.

وتابع: “عشان أشيد بمن يستحق الإشادة، منتج المسلسل جمال العدل وهو صديقي من ثانوي وجاري من حي شبرا، والمؤلف أيمن سلامة وهو صديق وأخ أصغر، والمخرج سامح عبد العزيز. وريهام حجاج بتعمل دور بنتي وأجمل ما في الحكاية اللي حاصل بيني وبينها، فعلا في علاقة أبوية وكم من الدفء في المشاعر أتمنى نقدر نطلعه على الشاشة بإذن الله لإنه هيبقى حاجة إيجابية، ومعايا كمان الصديقة صفاء الطوخي وآخرين”.