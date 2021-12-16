أسرار النجوم: هددها بالانتحار ففاجأته بتصرف غير متوقع .. حكاية أول زوج في حياة شيرين عبدالوهاب ؟

الرياض - محمد الاطلسي - شيرين عبد الوهاب أصبحت في الـ41 من عمرها، إلا أن صوتها لا يزال في ريعان شبابه، صوت طفولي قوي مبهج وباعث على الشجن في آن واحد، منذ أن ظهر لأول مرة خلال أغنيتها الشهيرة "آه ياليل" والتي اقترنت باسمها، في الألبوم الذي قدمته مع شريك الشهرة تامر حسني تعلق الجمهور بأغاني شيرين عبد الوهاب القديمة، خاصة التي بدأتها مع رفيق الرحلة تامر حسني من إنتاج نصر محروس إلا أن الخلافات بينهما أنهت مشروعهما الثنائي، ليعود كلاهما إلى الآخر بعد قطيعة طويلة من خلال حفل بالسويد في العام 2017

أول أزواج المطربة شيرين عبد الوهاب هو الموزع الموسيقي مدحت خميس، قبل أن يكبر اسم شيرين عبد الوهاب وتصبح فنانة مشهورة في الوطن العربي وانفصلت عنه دون أن تنجب منه، وصرحت في لقاء معها أنها اضطرت للزواج من مدحت خميس تحت إلحاح متواصل منه، وتهديده بالانتحار، في الوقت الذي كانت تعلم فيه أن الارتباط به محكوم عليه بالفشل

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أما الزواج الثاني لشيرين عبد الوهاب فقد جاء بعد قصة حب مع الموزع الموسيقي محمد مصطفى وأنجبت منه ابنتيها مريم وهناء، وانفصلت شرين عبد الوهاب عن محمد مصطفى بعد ارتباط دام 5 سنوات، وكان ذلك في العام 2012، وحين سئلت شرين عن السبب قالت: قسمة ونصيب

أما ثالث أزواج الفنانة شرين عبد الوهاب فهو المطرب حسام حبيب والذي شاركته في أغنية "كل ما اغني" في حين أقيم حفل زفاف شيرين وحسام في شهر أبريل من عام 2018.