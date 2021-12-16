No Time to Die لـ دانييال كريج يحقق 771 مليون دولار

حقق فيلم الأكشن No Time to Die، إيرادات وصلت إلى 771 مليونًا و 166 ألف دولار، وانقسمت الإيرادات بين 160 مليونًا و 592 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 310 ملايين و 574 ألف دولار بدور العرض حول العالم، منذ يوم 8 أكتوبر الماضى.

كما طرحت الشركة المنتجة لآخرأفلام جيمس بوند No Time to Die، العمل على منصات البث المختلفة بداية من يوم 9 نوفمبر الماضى، أي بعد حوالى 31 يوما في دور العرض حول العالم، حيث طرح العمل بـ دور العرض المختلفة حول العالم في 8 أكتوبر الماضى.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، سيتم طرح فيلم No Time to Die الجديد على كل من منصات Amazon وApple .

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر- بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير فى No Time to Die ، الشخصية التي ظهرت بـ اسم سافين، ويرتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.