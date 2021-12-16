وليد الغزالى يتعاون مع ”صابر الرباعى وخالد سليم” فى عمل جديد

يتعاون الشاعر وليد الغزالى مع عدد من المطربين فى أغانيهم منهم المطرب صابر الرباعى في أغنية "ورحمة قلبى" التي طرحت مؤخرا، من كلماته وألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب، كما يتعاون مع المطرب خالد سليم في أغنية "دمر حياتى" من ألحان مصطفى محفوظ وتوزيع فهد، ويتعاون مع المطرب اياد جيان في أغنية "مبروك ياقلبى" من ألحان مدين وتوزيع كريم عبدالوهاب، بالإضافة إلى تجهيزاته لأغانى مع مطربين خلال الفترة المقبلة .

وأحيا مؤخرًا النجم صابر الرباعي حفله الثاني بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بحضور د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ود.طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز إيهاب الجندي عضو غرفة السياحة بالإضافة وعدد كبير من المشاهير وأبناء الجالية العربية في مصر.

حضر صابر قبيل الحفل واستقبل عددًا من أصدقائه بالقاهرة وأبناء الجاليات التونسية ثم التقى وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ثم صعد على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة مرددا لأغنية "ببساطة" بعدها حرص على تحية جمهور الأوبرا الذواق ثم وجه تحية للحضور من الوزراء والشخصيات العامة.

وأشعل الرباعي حفله الثاني بأشهر أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها؛ يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.