أسرار النجوم: كانها من أميرات دزني .. اتفرج و لأول مرة الفنانة ياسمين عبد العزيز تنشر صورة ابنتها بعد ما اخفتها عن الأعلام تخطف الأنظار من جمالها الشديد.. ِوالمفاجأة في أسمها؟ اتفرج!

الرياض - محمد الاطلسي - يظل مشاهير الفن وعائلاتهم أمام مرصد الجماهير، وغالبًا ما يفتشون عن الممنوع منها، مثل صور بنت ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة، فما سبب حجبها ومن هي هذه الفتاة المثيرة للاهتمام؟

ابنة ياسمين عبد العزيز عقب زواجهما، حرص رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، على أن يسمي ابنة ياسمين عبد العزيز باسم والدتها، من شدة حبه لها.

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بنت ياسمين عبد العزيز وياسمين بنت ياسمين عبد العزيز هي ياسمين محمد نبيل حلاوة، تخرجت في شهر يونيو 2021، وأقيم حفل تخرجها بمنطقة الأهرامات في يونيو 2021. ونشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها برفقة ابنتها خافية وجهها، وفيديو لحفل تخرجها عند الأهرامات، وهي الابنة الوحيدة لها بجانب شقيقها سيف.

وبنت ياسمين عبد العزيز هي رابع بنات محمد حلاوة، طليق والدتها الذي لديه 4 بنات أخريات ولكنهن غير شقيقات ياسمين. صور بنت ياسمين عبد العزيز وحرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز

على ألا تظهر صور ابنتها أمام العامة من الجمهور، سواء بشخصها في وسائل الإعلام أو بصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت أو في الصحف والمجلات.