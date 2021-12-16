درة وزوجها يتصدران غلاف إحدى المجلات

نشرت الفنانة درة، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة برفقة زوجها متصدرة غلاف إحدى المجلات العربية، مما أثارت إعجاب متابعيها. وأعربت النجمة التونسية درة عن فخرها بحضور حفل ختام الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وقالت درة، إن المهرجان يعكس صورة حضارية للمملكة العربية السعودية وما وصلت إليه من تقدم وحراك ثقافي وفى عظيم.

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