شاهد.. أمينة خليل تقص شعرها بنفسها

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا فيديو جديد للفنانة أمينة خليل و ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت أمينة خليل في الفيديو من داخل أحد صالونات التجميل و هي تقوم بقص شعرها مما أثار إعجاب متابعيها.

و جاءت ردود الأفعال علي الفيديو كالتالي :" اللي قادرة علي التحدي و المواجهة- حلو التغيير - حلو شكلك كدة "

يذكر أن كشفت الفنانة أمينة خليل عن رأيها فى فشل تجربة خطوبتها مرتين وذلك من خلال برومو حلقة برنامج “ABtalks ” للإعلامي أنس بوخش.

وقالت أمينة خليل: “لا أرى تجربة عدم نجاح خطوبتى مرتين أنها فشل بينما أراها تجربة اتعلم منها واستفيد منها”.

وأضافت امينة خليل: “كان رفض الزواج بسبب كونى ممثلة وهو أمر لا يعبنى فانا أحب الحب نفسه وليس هناك ما يمنع أن أحب وأرى أن الوحدة شعور صعب على أى منا”.