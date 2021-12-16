شاهد.. أمينة خليل تقص شعرها بنفسها

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا فيديو جديد للفنانة أمينة خليل و ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات انستجرام.
و ظهرت أمينة خليل في الفيديو من داخل أحد صالونات التجميل و هي تقوم بقص شعرها مما أثار إعجاب متابعيها.
و جاءت ردود الأفعال علي الفيديو كالتالي :" اللي قادرة علي التحدي و المواجهة- حلو التغيير - حلو شكلك كدة "
يذكر أن كشفت الفنانة أمينة خليل عن رأيها فى فشل تجربة خطوبتها مرتين وذلك من خلال برومو حلقة برنامج “ABtalks ” للإعلامي أنس بوخش.
وقالت أمينة خليل: “لا أرى تجربة عدم نجاح خطوبتى مرتين أنها فشل بينما أراها تجربة اتعلم منها واستفيد منها”.
وأضافت امينة خليل: “كان رفض الزواج بسبب كونى ممثلة وهو أمر لا يعبنى فانا أحب الحب نفسه وليس هناك ما يمنع أن أحب وأرى أن الوحدة شعور صعب على أى منا”.
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