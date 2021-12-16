الاكاديمية المصرية للفنون بروما تحتفي باليوم العالمي للغة العربية ويوم المغترب العربي

عبد الدايم : اللغة العربية ساهمت بشكل مؤثر فى رسم ملامح تاريخ الإنسانية

تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اقامت الاكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية ويوم المغترب العربي وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية بإيطاليا ومجلس السفراء العرب وبعثة جامعة الدول العربية بروما وحضرها السفير علاء رشدي سفير مصر لدى إيطاليا وعدداً كبيراً من سفراء الدول العربية والاوروبية .

قالت عبد الدايم ان الاحتفالية تاتى بالتزامن مع ادراج الخط العربى على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو ، واضافت ان اللغة العربية ساهمت بشكل مؤثر فى رسم ملامح تاريخ الإنسانية ، متابعة انها احد الوسائل الفاعلة للتعبير عن ثراء الحضارة العربية وطابعها المميز وروافدها المتعددة وتفتح الافاق لعالم زاخر بالتنوع يشمل ميادين متنوعة ، مشيرة الى تاثيرها في كثير من اللغات الأخرى ودورها فى انتاج المعارف والعلوم المتعددة .

من جانبها قالت رئيس الاكاديمية ان الاحتفالية شملت برنامجا متنوعا بدا بافتتاح معرضا لفنون الخط العربى وضم لاول مرة في تاريخ الاكاديمية اعمالا لفنانين من تسعة دول عربية هي مصر والسعودية والامارات ولبنان وفلسطين واليمن والعراق والمغرب وعمان وبمشاركة اثنين من الخطاطين المتميزين من السعودية والعراق والذين تفاعل معهم الحضور العربي والايطالي بكتابة اسمائهم وذويهم بالخط العربي بصور فنية متعددة وصاحب ذلك موسيقيين من تونس ، وتابعت انه تم تكريم اربعة اطباء عرب من المقيمين بايطاليا والذين قدموا اسهامات متميزة خلال العامين الاخيرين فى مواجهة جائحة كوڤيد 19 وذلك بمناسبة يوم المغترب العربي ، واضافت ان الجزء الخاص بالاحفال بيوم اللغة العربية ضم فيلماً وثائقيًا من اعداد الاكاديمية تناول نماذج من روائع العمارة والفنون بمصر خلال العصور الاسلامية والتي تم تجميلها بالخطوط والزخارف العربية ، ثم القت الدكتورة ڤالنتينا بيلا لانزا، الاستاذ بجامعة لا سابيينزا محاضرة شيقة بعنوان "1001 وجه للغة العربية" واختتمت الفعالية بفقرات فنية من الموسيقى والطرب العربي لبعض الفنانين المصريين المقيمين بايطاليا وهم چاكلين سعد، سيد بكري وطارق عوض الله.

شهد الاحتفالية عدد من السفراء ونخبة من الشخصيات البارزة بالمجتمع الإيطالي منهم السفير أحمد باعمر سفير سلطنة عمان وعميد الدبلوماسية العربية، السفيرة إيناس مكاوي رئيس بعثة الجامعة العربية بروما، السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، وسفراء اليمن، لبنان، السعودية، الامارات، المغرب، الكويت، فلسطين، العراق، قطر والجزائر ، سفيرة أرمينيا لدي ايطاليا، وكذلك سفراء المغرب ولبنان لدى الفاتيكان، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية وعدداً من البعثات الدبلوماسية بروما

يذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الثامن عشر من ديسمبر، يومًا عالميًا للغة العربية لتصبح إحدى اللغات الرسمية للمنظمة ومنذ صدور القرار عام 1973 يحتفل العالم سنويًا بهذه المناسبة .