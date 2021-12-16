أسرار النجوم: الفنانة عائدة رياض تروي تفاصيل ضربها من محرم فؤاد : جابلي عقدة من الجواز ؟

الرياض - محمد الاطلسي - روت الفنانة عايدة رياض تفاصيل خلاف شديد حدث بينها وبين الفنان الراحل محرم فؤاد في لندن أثناء فترة زواجهما، وتطور للضرب.

وفي لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضحت عايدة رياض أنها ارتبطت بمحرم فؤاد بخطوبة في البداية حتى تغيظ شخصا كانت بينها وبينه خلافات بسبب الأديان، وتطورت العلاقة بعد ذلك لزواج دام 12 سنة، وبدأت الخلافات بينها وبين محرم فؤاد بعد مرور 8 سنوات على زواجهما، بسبب رفضه رغبتها في العودة للتمثيل، خاصة وأنها لم تنجب وكانت تشعر بالضيق، لكنها كانت متخوفة من طلب الطلاق.

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وعن سبب عدم ارتباطها بعد الانفصال عن محرم فؤاد، قالت: "كنت دايما متخوفة من الارتباط، جالي عقدة من الارتباط."

وأضافت: "هو كان هيبة وشخصية كبيرة، وأنا كنت مفعوصة. كان غول حتى في خناقاته وكنت أتخض منه.

مرة واحدة في حياته كنا في لندن وإتخانق معايا خناقة كبيرة على غيرة وحاجات تافهة، وكانت علقة جامدة جدا كنت حموت فيها، حتى الله يرحمه بليغ حمدي وخالد الأمير كانوا في لندن وشافوا، قال له إنت مجنون دي لو خرجت تخش السجن."