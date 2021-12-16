الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم بأحد المحال الشهيرة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز

ابو ظبي - احمد الجزار - اندلع حريق بأحد المطاعم الشهيرة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بالمهندسين، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المباني والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا، يفيد باندلاع حريق في فرع أحد المطاعم الشهيرة بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وعلى صعيد آخر سيطرت الحماية المدنية، على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء التابعة لحي العجوزة، في محافظة الجيزة يوم أمس.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الطابق 4 بمنطقة أرض اللواء.

وانتقل رجال الحماية المدنية، مدعومين بسيارتي إطفاء، إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتمت عمليات التبريد؛ للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.