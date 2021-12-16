“جسمك أبيض من حياتي”.. تفاصيل إحالة اليوتيوبر أحمد حسن إلى المحاكمة بتهمة التحرش

ابو ظبي - احمد الجزار - قال المحامي أشرف فرحات، إن نيابة البساتين أحالت اليوتيوبر أحمد حسن إلى المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالتحرش الجنسي بموكلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف “فرحات” أن الدعوى قيدت برقم 65 اقتصادي وأحيلت لنيابة الشؤون المالية لتحديد جلسة محاكمة.

وكانت المجني عليها تدعى “سما” اتهمت اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، قائلة إنه نشر إعلانًا يطلب فتاة موديل لفيلم قصير، ثم طلب منها صورًا وعندما أرسلتها ردَّ عليها “انتي جسمك حلو”.

وأضافت الفتاة في فيديو نشرته أن “حسن” طلب منها صورًا بملابس المنزل قائلًا: “أنتي جسمك أبيض من حياتي”.

تفاصيل اتهام أحمد حسن بالتحرش

تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيا، على حد وصفها.

وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب جاء نص الاستوري: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده اللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها إنتي جسمك حلو، موضحة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.

وتابعت الفتاة بأن اليوتيوبر قال لها: إنتي جسمك أبيض من حياتي، مضيفة: وقتها تأكدت أنه يتحرش بي لفظيا، وبعدها طالب مقابلتي في الفيلا أمام مول مصر، وقالي تعالي وأنا هبسطك وقلت ليه هنلعب عريس وعروسة؟!، على حسب ادعائها.

من جانبه، أعلن مكتب المحامي أشرف فرحات، أن الفتاة وكلته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

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