أسرار النجوم: هذه الفنانة الفاتنة الجمال صدمت شكري سرحان ..رفضت تقبيله ففضحها في الجرائد! .. من تتوقع أن تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ليست النجومية بالأمر الهين فلها متطلبات كثير من أجل المحافظة عليها واستمرارها على نفس الوتيرة الجماهيرية الكبيرة من المعجبين..

ومن أجل المحافظة على النجومية هناك كثير من النجوم وضعوا قواعد أثناء التعامل معهم وخاصة وقت التصوير فى افلامهم لكى تظل صورتهم جميلة أمام جمهورهم الكبير .. ولا تتغير او تصيبها شائبة ما تؤثر عليها وهذا ما فعلته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة..

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التى اعتادت ان تضع قاعدة لها فى بداية حياتها الفنية وهى رفضها تقبيل اى نجم مشارك امامها ومن منطلق تلك القاعدة استسلم النجوم والمخرجون فكلما حاولوا اقناعها اصرت اكتر على موقفها ورفضها لأداء اى قبلة سينمائية..

وكانت مفاجأة مدوية عندما قامت النجمة الكبيرة فاتن حمامة بأداء قبلتها الشهيرة مع النجم العالمى عمر الشريف فى فيلم صراع فى الوادى.. التى أدت لنجاح الفيلم نجاح كبيرا..

وهذا الأمر أثار حفيظة فتى الشاشة الذهبى وقتها النجم شكرى سرحان الذى قام بالاعلان عن غضبه علانية فى الجرائد وابداء أعجبه من تخلى النجمة الكبيرة عن قواعدها وقيامها بتقبيل عمر الشريف .. ورفضها مسبقا أداء اى قبلة سينمائية معه فى افلامهما السابقة..

الأمر الذى دفع عمر الشريف وفاتن حمامة إلى الرد على تصريحات شكرى سرحان المتهجمة عليهم بأن تلك القبلة كانت فى غاية الاهمية وجاءت من أجل استكمال السياق الدرامى للبطل المصاب المنكسر وقتها .

وانتهت الخلافات بين النجم شكرى سرحان وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فيما بعد وقاموا بالمشاركة سويا فى أفلام سينمائية أخرى.