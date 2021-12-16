بعد مغادرتهما “سي بي سي”.. مفيدة وسهير تعودان من جديد على هذه القناة

ابو ظبي - احمد الجزار - تعاقدت قناة النهار، مع الإعلاميتين مفيدة شيحة، وسهير جودة لتقديم برنامج إجتماعي، من المقرر انطلاقه مطلع العام الجديد 2022.

يأتي ذلك ضمن خطة تطوير شاملة تشهدها شاشة القناة على مستوى الشكل والمحتوى، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن اسم البرنامج ومواعيد عرضه.

وقالت قناة النهار في بيان لها، إن مفيدة شيحة وسهير جودة، إضافة كبيرة للقناة، لما تتمتعان به من خبرة طويلة في العمل التلفزيوني، حيث حققت كل منهما نجاحات منفردة في برامج مختلفة، كما شكلتا معا ثنائيا تلفزيونياً ناجحا له جمهور كبير على مدار سنوات، قبل أن ينتقلا إلى شاشة النهار استعدادا لتقديم تجربتهما الجديدة مطلع العام القادم.

وأكدت قناة النهار، أن مفيدة شيحة، قدمت خلال مشوراها عدداً من البرامج الناجحة، وظلت عالقة في أذهان الجمهور صغارا وكبارا، ما أهلها لأن تصبح إحدى أبرز الإعلاميات على الساحة، أما سهير جودة، فبدايتها في الصحافة المكتوبة جعلها تمتلك كل أدوات المهنة، وجعلتها متميزة على الشاشة في برامجها المختلفة، لمهنيتها وخبرتها الطويلة في العمل الإعلامي.

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