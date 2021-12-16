كوريا الشمالية تصدرًا قرارًا بعدم الضحك أو الاحتفالات في الـ11 يوم المقبلة لهذا السبب

ابو ظبي - احمد الجزار - فرضت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، قرارًا جديدًا على جميع أفراد الشعب، ليتم تنفيذه على مدار الأيام المقبلة.

وأعلنت الحكومة الكورية؛ منع جميع الشعب من الضحك أو الشرب أو إظهار أي علامة للفرح والسعادة في البلاد لمدة 11 يوما مُقبلة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأشارت الحكومة الكورية إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار على مدار الـ11 يوما المقبلة، من أجل إحياء ذكرى كيم جونج الثاني، رئيس كوريا الشمالية السابق والذي حكم البلاد منذ 1944 حتى وفاته في 2011.

وعقب وفاته، أصبح شعب كوريا الشمالية مُجبرًا على الالتزام بعدم الضحك أو الابتسام أو الشرب أو إظهار أي علامة للفرحة لمدة 11 يوما، تكريمًا لوفاته.

كان غياب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، لمدة طويلة عن الظهور العلني مؤخرا، قد أثار تساؤلات عديدة وشكوكا وشائعات حول اعتلال صحته.

وسلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية؛ الضوء على غياب أون، قائلة إن هذه هي أطول فترة بقي فيها كيم جونج أون؛ بعيدًا عن الأنظار والأنشطة العامة منذ عام 2014، عندما غاب لمدة 6 أسابيع، ثم عاد بعدها مع عصا للمشي.

وشوهد الزعيم الكوري الشمالي آخر مرة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية، يوم 12 أكتوبر الماضي، وذكرت وقتها تفاصيل حضوره في معرض الصواريخ في بيونج يانج باليوم السابق، ومنذ ذلك الحين، لم ترد أي تقارير إعلامية تشير إلى ظهور كيم جونغ أون علنا.