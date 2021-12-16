في أحدث نيولوك.. أمينة خليل تقص شعرها بنفسها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ظهرت الفنانة أمينة خليل في فيديو جديد لها وهي تقوم بقص شعرها بنفسها من داخل أحد صالونات التجميل، لتظهر بإطلالة جديدة بشعر قصير ولون شعر فاتح، وأثار الفيديو إعجاب جمهورها والذي تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وجاءت التعليقات عليه كالتالي :” اللي قادرة علي التحدي و المواجهة”، فيما قال آخر :” شعرك كدة تحفة واللون أحلي”.

وكانت الفنانة أمينة خليل كشفت خلال استضافتها بأحد البرامج على منصة “يوتيوب” عن ذكريات لا تزال محفورة حتى اليوم بذاكرتها، منها مثلا ما يتعلق بدراستها للتمثيل فى الولايات المتحدة وخوضها لتجربة العمل فى نفس الوقت، حيث عملت “جرسونة” وقامت بتنظيف دورات المياه.

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وكشفت أيضا عن ذهابها إلى طبيب نفسى للعلاج وما زالت تذهب له حتى اليوم، وبكل صراحة كشفت أمينة خليل أنها كانت ستخضع لإجراء عملية تجميل فى أنفها بعدما قيل لها: “مناخيرك عاملة مشكلة فى الكاميرا” لكنها تراجعت قبل العلمية فى آخر لحظة.

وعن الحب والزواج قالت أمينة خليل: تمت خطبتى مرتين ورفضتنى إحدى العائلات بسبب عملى كممثلة، واتضايقت فى البداية لكن كل شىء يحدث لسبب ورسالتى هى تغيير الصورة النمطية عن الممثلات بالوطن العربى.

وأشارت أمينة خليل إلى أنها تتعرض للتنمر طوال الوقت وأنه يجب أن يكون هناك من يعلم أطفال المدارس عدم التنمر وتقبل الاختلاف، مؤكدة أن السوشيال ميديا تنمرت عليها كثيرا ووصل الأمر لحد السخافة، واختتمت حديثها بأنها تتمنى أن تكون أما وأنها مع فكرة تجميد البويضات.