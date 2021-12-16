السيطرة على حريق في مكتب أفلام ماجدة الصباحي

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة ماجدة الصباحي، عن تعرض شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، لحريق داخل أحد مكاتبها. وكتبت غادة نافع عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “الحمد لله تم السيطرة على حريق داخل مكتب أفلام ماجدة.. شكراً لأفراد من العمارة وكل من ساهم في إخماد الحريق”. يذكر أن غادة نافع أعلنت عن تعاونها مع الشيف محمود عطية لتقديم برنامج للطبخ، عبر قناة “الشمس”. جدير بالذكر أن آخر أعمال غادة نافع كان مسلسل “ولاد امبابة”، من بطولة سعد الصغير وعمرو رمزي وفريدة سيف النصر وإيمان السيد وشمس ومحمد فاروق شيبة، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي. اقرأ أيضا بعد مغادرتهما “سي بي سي”.. مفيدة وسهير تعودان من جديد على هذه القناة نقل الراقصة لورديانا للعناية المركزة بعد تعرضها لأزمة صحية (صورة) في أحدث نيولوك.. أمينة خليل تقص شعرها بنفسها (فيديو) “جسمك أبيض من حياتي”.. تفاصيل إحالة اليوتيوبر أحمد حسن إلى المحاكمة بتهمة التحرش شاهد أيضا

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