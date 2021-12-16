أسرار النجوم: معلومات جديدة بشأن وفاة الفنان السعودي ناصر القصبي بطل مسلسل طاش ما طاش

الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبر يشير إلى وفاة الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ كما تصدر الترند في السعودية.

وأشار الخبر إلى ان القصبي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليتبين ان هذا الخبر هو مجرد شائعة ولا صحة له.

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وتبيّن أيضاً أن ناصر القصبي هو في حالة جيدة ولم يصب بأي أذى.

على صعيد آخر، كان تعرّض القصبي لهجوم من المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر إسم "ناصر القصبي" الترند ضمن قوائم العبارات الأكثر تداولاً بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ممنوع التجول" في شهر رمضان الماضي , كما لمع نجمه من خلال مسلسله الرمضاني الشهير طاش ماطاش .