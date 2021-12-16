فن ومشاهير

أسرار النجوم: معلومات جديدة بشأن وفاة الفنان السعودي ناصر القصبي بطل مسلسل طاش ما طاش

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الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خبر يشير إلى وفاة الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ كما تصدر الترند في السعودية.

وأشار الخبر إلى ان القصبي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليتبين ان هذا الخبر هو مجرد شائعة ولا صحة له.

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وتبيّن أيضاً أن ناصر القصبي هو في حالة جيدة ولم يصب بأي أذى.

على صعيد آخر، كان تعرّض القصبي لهجوم من المشاهدين والمتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدر إسم "ناصر القصبي" الترند ضمن قوائم العبارات الأكثر تداولاً بعد عرض أولى حلقات مسلسل "ممنوع التجول" في شهر رمضان الماضي , كما لمع نجمه من خلال مسلسله الرمضاني الشهير  طاش ماطاش .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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