“الأهلي” يعلن فسخ التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي بالتراضي

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي، عن فسخ التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

وأنهى أمير توفيق كل الأمور المالية والإدارية، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع الكرة.

وفي المقابل كتب جونيور أجاي عبر حسابه الشخصي علي انستجرام: بامتنان عميق لله سبحانه وتعالى، أعلن انتهاء عقدي مع النادي الأهلي لكرة القدم، شكرا للإدارة التي لم تكن سوى عائلة بالنسبة لي، ولزملائي في الفريق الذين كانوا إخوتي وللمشجعين.

وتابع أجاي: لقد كنتم جميعًا، نظام الدعم الخاص بي، شكرًا لكم على وقفكم معي خلال تلك السنوات، أنتم يا رفاق أفضل لاعب في اللعبة، أنا أحبك جميعًا.

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