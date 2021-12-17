فنانة سعودية شهيرة تظهر “حليقة الرأس ” على طريقة شيرين عبدالوهاب (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأت الممثلة السعودية، أضوى الفهد، بالظهور ”حليقة الرأس“ على السجادة الحمراء في حفل ختام فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد في مدينة جدة خلال الفترة الماضية.

وشكل ظهور أضوى بالإطلالة المشابهة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب صدمة للجمهور؛ إذ تعرضت لانتقادات واسعة واتهامات بتقليد المطربة المصرية.

في المقابل، أبدى عدد من الجمهور إعجابهم بإطلالة، نجمة فيلم ”حد الطار“ السعودي، الذي يعد آخر أعمالها، وصدر في الـ 3 من ديسمبر 2020 في افتتاحية عروض مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين.

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وردت أضوى على الانتقادات التي طالتها والاتهامات بتقليد شيرين عبد الوهاب، في تصريحات إعلامية على هامش المهرجان، مشيرة إلى أنها حلقت شعرها قبل شهر ونصف الشهر، وأنها لا تقلد شيرين نهائيا.

وظهرت شيرين عبد الوهاب عقب إعلان طلاقها من حسام حبيب يوم الجمعة الماضي، بحفل غنائي في أبو ظبي بشكل مفاجئ؛ إذ اعتلت المسرح حليقة الرأس تماما، وهو ما أثار ضجة كبيرة، جعلتها حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي طيلة الفترة الماضية.

يذكر أن النجمة السعودية، أضوى الفهد، كانت قد حققت نجاحا كبيرا بدورها في فيلم ”حد الطار“، وتُوج الفيلم بجائزتين، الأولى هي لجنة التحكيم الخاصة، وتسلمها مخرج العمل عبدالعزيز الشلاحي، بينما حاز بطل الفيلم فيصل الدوخي، جائزة أفضل ممثل.

وعلّقت أضوى على ذلك بالقول: ”سعيدة بفوز العمل بالمهرجان للغاية. كنت أتوقع الفوز بجوائز عدّة عن العمل، وعندما قرأت قائمة الجوائز الخاصة بالمهرجان، وضعت علامات على فيلم ”حد الطار“ وتوقعت فوزه بجائزتين، لكنني لم أكن أعرف ما هما“.

وأضافت ”فخورة بأن الفيلم نال إعجاب لجنة التحكيم، فعندما تسلمت الجائزة الخاصة بفيصل الدوخي كانت لحظة لا تنسى، وكنت أشعر بالتوتر الممتزج بالحماسة والفرح، وقمت بتصوير هذه اللحظات الاستثنائية“.

وجسّدت أضوى في الفيلم دور فتاة تدعى شامة، تستغل كل الظروف حتى تصل للأفضل وتحقق أهدافها، ويمتزج الدور بمشاعر الحب والرومانسية، التي تتسم بعدم الاستقرار والاهتزاز، وشيء من الأنانية.

الفيلم من إخراج المخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي، ومن كتابة مفرج المجفل، وهو من بطولة فيصل الدوخي، وأضوى فهد، وعلي إبراهيم، وسامر الخال، وإبراهيم ميسيسبي، وراوية أحمد، وعجيبة الدوسري.

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