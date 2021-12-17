وفاة نجم برنامج “ذا فويس” بموسمه الثالث بعد معاناة مع المرض (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت نقابة الفنانين في العراق، وفاة نجم برنامج ”ذا فويس“ المطرب عامر توفيق، عن 73 عامًا، بعد معاناة مع المرض، في مستشفى اليرموك بالعاصمة العراقية، بغداد.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الراحل كان واحدًا من أهم نجوم الغناء في العراق والوطن العربي، وأحد أهم أعمدة الغناء لفئة الموشّح والمقام العراقي.

وكان الفنان الراحل قد شارك في برنامج المواهب ”ذا فويس“، بموسمه الثالث الذي عُرض عام 2015.

وقدم الفنان الراحل آنذاك، موالًا عراقيًا، حيث تفاعلت معه لجنة التحكيم المكونة من: كاظم الساهر، وصابر الرباعي، وشيرين عبدالوهاب، وعاصي الحلاني.

والتفّ له حينها كاظم الساهر، وعاصي الحلاني، إلا أنه لم يكمل مشواره في البرنامج بسبب عمره، حيث كان حينها يبلغ من العمر ما يقارب الـ68 عامًا، وكان من شروط تلك النسخة من البرنامج، أن يكون عمر المشاركين بين 18-60.

وكشف كاظم الساهر حينها، عن علاقة صداقة تربطه بالفنان عامر توفيق، مؤكدًا أنه أستاذه ويتعلم منه، وأكد أن تفاجأ من مشاركته بالبرنامج، مع الإشادة بموهبته.

وعامر توفيق، هو واحد من أبرز نجوم الغناء في العراق، بدأ مشواره الفني في فترة السبعينات من خلال مشاركته في برنامج المواهب ”ركن الهواة“ وانضم لاحقًا إلى فرقة شعبية.

ولاحقًا تمكّن الفنان الراحل من التفوق على 500 شخص، من أجل المشاركة في فرقة موشّحات عراقية، وأثبت خلالها عن قدراته الصوتية المميزة.

وبعد إعلان وفاة عامر توفيق يوم أمس الأربعاء، عبّر الكثيرون عن حزنهم الشديد لهذه الخسارة، حيث كتب المستشار الإعلامي ”يعرب الحسون“ في تغريدة: ”ذهبت هذا المساء إلى الله.. اخي وصديقي العزيز الفنان العراقي القوي عامر توفيق.. صاحب القلب الطيب.. الذي مات ظلمًا نتيجة معاناته من مشقات الحياة انا لله وانا اليه لراجعون“.

الجدير بالذكر، أن إدارة قناة ”إم بي سي“ أطلقت لاحقًا وبعد سنوات، نسخة مخصصة لبرنامج المواهب للأشخاص فوق الـ60 عامًا، حملت اسم ”ذا فويس سينيور“ ضمّت في لجنة تحكيمها: الفنان المصري هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد.

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