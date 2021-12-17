فنان كوميدي شهير يدفع 200 ألف جنيه للجمارك بعد ظبط كمية كبيرة من الخمور المهربة في ملهاه الليلي

ابو ظبي - احمد الجزار - دفع فنان كوميدي شهير 200 ألف جنيه لمصلحة الجمارك، بعد ضبط كمية من الخمور بقيمة مليوني جنيه داخل ملهي ليلي ديسكو، يمتلكه الفنان في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر غير خالصة الرسوم الجمركية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار، عن وجود كمية خمور أجنبية مهربة بمليوني جنيه داخل ملهى ليلي دسكو يمتلكه ممثل كوميدي شهير في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر استعدادا لإقامة إحدى الحفلات بالملهى.

وكشفت تحريات ضباط المباحث وجود كمية خمور أجنبية مهربة داخل ديسكو يمتلكه ممثل كوميدي لبيعها على رواد المكان، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار من ضبط الخمور المهربة وحُرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات.

وأرسلت الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار المضبوطات التي تقدر بمليوني جنيه لمصلحة الجمارك، وقدمت إدارة الملهى طلب تصالح وسداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة لعدم تحريك الدعوى الجنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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