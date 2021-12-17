أسرار النجوم: مفاجأة فنية : هذه الفنانة الجميلة و الشهيرة هي والده الممثلة منه شلبي .. والمفاجأة في سبب اعتزالها!.. لن تصدق من هي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة المصرية منة شلبي التي بدأت انطلاقتها الحقيقية من فيلم الساحر تتمتع بقدر كبير من الجمال ومن أبرز ما قدمت خلال مسيرتها هو دورها الجميل في فيلم كده رضا، أمام النجم الكبير أحمد حلمي، تتمتع بموهبة فطرية تمكنها من تجسيد كل أنواع الأدوار التي تسند إليها.

في النقاط التالية سوف نركز على أهم المعلومات الخاصة بالفنانة منه شلبي

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ولدت منه شلبي في محافظة الجيزة حيث كانت والدتها فنانة معروفة وهي زيزي مصطفى , وكانت بدايتها في عالم الفن في عام 200، وذلك عندما قامت الفنانة سميحة أيوب باكتشافها، حيث قامت سميحة أيوب بتقديمها من خلال مسلسل سلمي يا سلامة.

ومما لا شك فيه أن الجماهير لا تعلم أن والدة الفنانة الجميلة منه شلبي هي فنانة قد اعتزلت الفن من زمن مضى، والدة الفنانة منه شلبي هي الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، تعتبر زيزي مصطفى هي راقصة وممثلة مصرية، بدأت الرقص في الستينيات، من أبرز الأفلام التي قدمتها هو دورها الجميل في فيلم بنت شقية وذلك في عن 1967م .